Fabri'ye İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fabri'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah Beyazlı yönetimin yeni sözleşme için görüştüğü tecrübeli kaleciye İngiltere'den teklif geldiği öğrenildi.
Her fırsatta Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen İspanyol eldivenin menajeri ile yapılan görüşmelerde şu an için bir sonuç çıkmadı.
Fabri'ye Premier Lig'den gelen ilginin yönetimi tedirgin ettiği kaydedildi.
(Haberturk)
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