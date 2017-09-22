Facebook ve Amazon'dan İngiltere Premier Ligi için çılgın teklif

Guardian'da yer alan habere göre satış gerçekleştiğinde İngiliz kulüplerinin gelirlerinde büyük bir yükseliş yaşanacak.

Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward, teknoloji firmalarının son yıllarda futbola gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

2016-19 yılları için yayın haklarının BSkyB ve BT'ye satılması karşılığında 8.4 milyar sterlin alındığını hatırlatan Woodward, Amazon'un Sky'a ATP Tenis yayın hakları için yıllık 10 milyon sterlin ödediğini duyurdu. Amazon'un NFL canlı yayınları yaptığını da hatırlatan Woodward, Amerikan futbol ligi MLS'in de Facebook'la sezonluk 22 maç yayını için anlaşma yaptığını açıkladı.

Facebook ve Amazon, IPL Kriket turnuvalarının yayın haklarıyla da yakından ilgileniyor.

İddiaya göre iki firma Premier Lig'in bir sonraki ihalesine girmeye de hazırlanıyor. İhale bu yıl bitmeden yapılacak.

Woodward her iki firmanın da ihaleye gireceğinden emin olduğunu kaydederken ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de çılgın bir teklif yapılacağının duyumlarını aldıklarını söyledi.

İngiliz gazeteleri Amazon'un Premier Lig için öne çıktığını ve çılgın bir teklif sunmaya hazırlandığını öne sürerken Facebook'un da bunun altında kalmayacağını konuşuluyor.

Facebook ve Amazon, Guardian'ın konuyla ilgili sorularına 'Yorum yok' yanıtını vermekle yetindi.

Facebook Watch adıyla bir TV platformu kurmayı planlarken Amazon ise e-ticaretin yanı sıra Prime adıyla online dizi ve sinema sektöründe de ciddi biçimde yatırım yapıyor. Amazon'un sporu da bu platforma ekleyerek rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalıştığı belirtiliyor