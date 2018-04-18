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Faik Demir: Görünen o ki, Eskişehirspor maçına çıkamayacağız

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, ligin 32. haftasında iç sahadaki Eskişehirspor maçına çıkamayacak durumda olduklarını bildirdi.

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Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün bu yıl çok sayıda  sorun yaşadığını ancak durumun daha içler acısı hale geldiğini söyledi.

Futbolcuların yaklaşık 10 günden bu yana idman yapmadığını belirten  Demir, geçen hafta deplasmandaki İstanbulspor maçına birkaç saatlik antrenmanla  çıktıklarını vurguladı.

Bu hafta ise sorunların büyüyerek devam ettiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 günden bu yana kulüpte elektrikler kesik, antrenman  yapılamıyor. Şu an kulüp çalışanları da federasyonla yazışmaları dahi yapamıyor.  Görünen o ki, Eskişehirspor maçına çıkamayacağız. Çünkü kulüpte elektrik yok,  jeneratörümüz var ama içerisinde mazot yok. Çalışanlarımız böyle bir protesto  kararı da aldı. Gerçi onları ikna edebilsek bile kulüpteki yazışmaları takip  edebilecek herhangi bir imkan yok. Belki bu süre içerisinde federasyondan veya  FIFA'dan yeni bir ceza da gelmiş olabilir ama ondan haberimiz yok. Özetle  Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına çıkamayacak durumda. Biz, kulüpte yemek  çıkmamasına, antrenman yapamamaya, kulüpte elektriklerin olmamasına alıştık ama  maça çıkamamayı kaldıramam. Çünkü Gaziantepspor benim gibi birçok kişi spor dünyasına kazandıran bir kulüp. Bu ayıp tüm Gaziantep'e yapılacak bir ayıptır."

Eskişehirspor'la yapacakları maçın ligin kaderi için de çok önemli  olduğunu vurgulayan Faik Demir, "Ben, kulübün maça çıkabilmesi için bireysel  olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım ama bireysel olarak çabam ne kadar  sonuç verir bilemem. İnşallah kentimiz bu takıma sahip çıkar ve Eskişehirspor  maçına çıkıp hezimete uğramadan alnımızın son damlasına kadar mücadele ederiz."  ifadelerini kullandı.

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