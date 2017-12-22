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Faruk Süren: Bu takım Tudor'a rağmen şampiyon olurdu

Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren, Galatasaray'daki yeni dönemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren, Galatasaray'daki yeni dönemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ajansspor'a konuşan Süren, "Fatih Terim'in tekrar takımın başına gelmesine çok sevindim. Kendini istpatlamış bir teknik direktör. Neyi tartışılıyor anlamıyorum. Tartışanları anlamak mümkün değil. Elbette ki başarılı olacaktır. Galatasaray zaten şampiyonluğun her zaman en güçlü adayıdır. Teknik direktörsüz olsa bile bu takım şampiyonluğa oynar. Tudor kalsaydı bile şampiyon olurduk. Hatta bu takım Tudor'a rağmen şampiyon olurdu" dedi.

4'Ü BENDEN, İKİSİ ÜNAL'DAN

Seçim süreciyle ilgili hiçbir açıklama yapmak istemediğini kaydeden Süren, "Fatih Terim'in başarıları ortada. 6 tane lig şampiyonluğu. (GÜLEREK) Dördü benden, ikisi Ünal'dan (Aysal'dan) -Gülerek." şeklinde konuştu. 

(Ajansspor)

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