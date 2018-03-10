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Fas'ta süren Agadir Judo Grand Prix'te, Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak altın madalya kazandı

Fas'ta süren Agadir Judo Grand Prix müsabakalarında Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak, altın madalya kazandı.

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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Agadir kentindeki organizasyonda erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Çiloğlu'nun finalde Rus rakibi Musa Mogushkov'u yenerek altın madalya kazandığı bildirildi.

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'ın da Belçikalı Matthias Casse'yi yenerek altın madalyaya elde ettiği belirtildi.

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