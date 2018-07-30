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Fatih Karagümrük Oktay Derelioğlu'nun görevine son verdi

Fatih Karagümrük, yaz döneminde takımın başına getirdiği Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süleyman Hurma'nın başkanlığa olmasının ardından flaş transferlere imza atan ve 1. Lig'i hedefleyen Fatih Karagümrük'te ilginç bir ayrılık yaşandı.

Geçen sezon Gaziantepspor'u çalıştıran ve bu sezon başlangıcı için ise Karagümrük takımıyla anlaşan Oktay Derelioğlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Şaşırtan kararın gerekçesi ise belirtilmedi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Sayın Hocamız Oktay Derelioğlu ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. 

Oktay Derelioğlu ve ekibine bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz."

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