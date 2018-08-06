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Fatih Öztürk: 4 kere sağa gitmem belki Gomis'i de tedirgin etti

Süper Kupa maçında G.Saray'ı penaltı atışlarında yenen Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu.

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120 dakikası 1-1 eşitlikle sona eren Süper Kupa maçında G.Saray'ı penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek kupaya uzanan Akhisar'da kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih, "Çok kısa süre içinde 2. kupa geldi. Camia olarak çok mutluyuz. Penaltılardan önce Josue ile konuştuk, biraz anlattı. 4 kere sağa gitmem belki Gomis'i de tedirgin etti. Normalde tekrar sağa gidecektim ama hadi değiştireyim dedim, tuttu" diye konuştu.

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