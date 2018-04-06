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Fatih Tekke: Balıkesir deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki  antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık  çalışması yaptı.

Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi  oynayarak tamamladı.

Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta  evlerinde oynadıkları MKE Ankaragücü maçında istenmeyen ve üzücü olayların  yaşadığını, takımın buna rağmen zorlu müsabakadan galip ayrıldığını belirtti.

Deplasmandaki maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden  Tekke, "En iyi şekilde hazırlanıp, oradan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz.  Balıkesir deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz." dedi.

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