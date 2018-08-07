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Fatih Tekke eski takımı Gaziantepspor'a destek olmak için 100 tane kombine aldı

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, Gaziantepspor'a destek için 100 adet kombine alarak eski takımına destek oldu.

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Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantepspor'umuzun bir başka eski futbolcusu Fatih Tekke'de 100 Kombine alarak destek oldu.. Eski futbolcularımızdan gelen destek bizleri gururlandırırken eski futbolcumuz Fatih Tekke'ye Teşekkür ediyoruz..."

Kırmızı siyahlı kulübün eski futbolcuları Mehmet Gönülaçar, Şenol Can ve Volkan Bekiroğlu da kombine alarak eski takımlarına destek oldu.

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