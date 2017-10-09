Fatih Tekke Manisaspor'a resmi imzayı attı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Grandmedical Manisaspor, Sait Karafırtınalar'la yaşanan ayrılıktan sonra Teknik Direktör Fatih Tekke'yle anlaştı. Tekke, düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, "Fatih hocamızla cumartesi günü oturduk. Uzun görüştük. Biz ona kulübümüzü anlattık. O bize hedeflerini anlattı. Birçok ortak müştereklerde hemfikir olduk. Böylelikle o göreve kendisini layık gördük. Biz ciddi katkılar vereceğine inanıyoruz" dedi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke ise, "Ekibimiz için burası gerçekten önemli. Manisaspor bundan önce çok değerli futbol adamları çıkaran bir kulüp. Burada iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.

Takıma olumsuz bakmadığını sözlerine ekleyen Tekke, "Eksik olarak bir çok şey var denilebilir. Ama bu sadece bizim takımımızla alakalı bir sorun değil. Takımda teknik olarak daha iyi ilerleyen zamanlarda konuşulur. Ama şu an olumsuzdan başlamanın bir manası yok. İçeride kapasite, potansiyel var. Biraz daha üstü var. İsteyen bir ekip var. Hedeflerini yüksek tutmak isteyen bir ekip var. Çok yukarılarda hedefi olan oyuncular var. Dolayısıyla biz de futbolun içerisinden gelmiş bir ağabeyleri, hocaları olarak onlara ne kadar daha fazla şey katabiliriz. Bununla beraber kulübümüzü ne kadar daha yukarılara taşıyabiliriz bunun çabası içerisinde olacağız. Tablonun kendisinin çok olumsuz görmüyorum. Olumsuz da bakmak istemiyorum. Burada yapılacak çok doğru ve güzel işler var diye görüyorum" ifadelerini kullandı.

Zaman içerisinde takımdaki değişikliklerin fark edileceğini belirten Tekke, "Benden duyacağınız şeyler genelde hikaye olmayacak. Birilerinin hoşuna giden, birilerinin hoşuna gitmeyen tarzda olmayacak. Genelde futbol konuşuyorsak, gerçekleri konuşacağız. Oynanılan her anın belirgin olması gerekiyor futbolda. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Değişiklikleri göreceksiniz. İnşallah bu skorlara da yansır. Ama oyunun her anında bir şey oynuyoruz diyeceğiz. Bunun kararını hücum mu, savunma mı, bölge mi ne? Bunu teknik olarak konuşmanın çok yeri yok. Oyuncuları ne kadar dışarıdan tanısanız da içeride birbirinize dokunmanız gerekiyor" diye konuştu.

Tekke, 2015 yılında Kayseri Erciyesspor'da, 2016 yılında ise Boluspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.