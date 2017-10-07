Fatih Tekke, Manisaspor'un yeni teknik direktörü oldu!

Manisaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaştı. Manisa ekibi, Fatih Tekke ile anlaştıklarını resmi internet sitelerinden duyurdu.

Manisaspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Grandmedical Manisasporumuzda yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu.

Tekke, bugün 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde, Başkanımız Abdullah Mergen, İkinci Başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.