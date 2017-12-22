Fatih Terim 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
DHA'nın haberine göre; Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıntılar birazdan KAP'a açıklanacak.
Terim'in alacağı yıllık ücret ise henüz netlik kazanmadı. Borsa açıklamasında rakamların da belirtilmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Terim'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki imza töreni saat 16:00'ya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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