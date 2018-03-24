Fatih Terim, 35 yaşındaki Atiba'yı istedi!

Orta sahada Fernando'nun yanına tecrübeli ve çalışkan bir oyuncu almak isteyen Terim'in aklındaki ismin Atiba olduğu belirlendi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'la sözleşme yenilememesi halinde Kanadalı futbolcunun transfer edilmesini istediğini yöneticilere bildirdi.

Deneyimli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, Beşiktaş'ın Atiba'ya yeni sözleşme önermediğini hatırlatarak "Eğer Atiba boşta kalırsa onu takımda görmek isterim" dediği kaydedildi. 35 yaşındaki Atiba'nın Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

(Fotomaç)