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Fatih Terim 3.Lig maçlarını takip ediyor

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularının da izlediği Spor Toto 2'nci ve 3'üncü lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat İlçesi'nde başladı.

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Manavgat Emirhan Spor Kompleksi'nde günün ilk karşılaşması Spor Toto 3'ncü Lig A Karması ile B Karması arasında 30'ar dakikalık iki devre olarak oynandı. İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmayı A Karması 55'inci dakikada Kubilay Yavuz'un attığı golle 1-0 kazandı. İkinci maçta karşılaşan C Karması ile D Karması 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 2'nci ve 3'ncü ligden seçilen oyuncuların yer aldığı 4 takım halinde yapılan karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularıyla birlikte 2'nci ve 3'ncü ligden çok sayıda antrenör de takip etti.

Milli takım antrenörleri ve bölge antrenörlerinin liglerde izlediği maçlar sonucunda belirlenen isimlerin yer aldığı karmaların oynayacağı hazırlık maçlarıyla milli takımlar için oyuncu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor.

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