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Fatih Terim: Arda Turan ile ilgili bir konum yok

İmza töreninde Arda Turan sorusunu yanıtlayan Fatih Terim 'Benim gündemimde öyle bir konu yok' dedi.

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Arda Turan sorusuna yanıt veren Fatih Terim:
 
Arda Turan, sayın başkan ve yönetimin konusu. Benim öyle bir konum yok. Benden daha önce görüşmüşlerse bilemem, bu tamamen yönetimin tasarrufu.

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