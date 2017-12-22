Fatih Terim: Arda Turan ile ilgili bir konum yok
İmza töreninde Arda Turan sorusunu yanıtlayan Fatih Terim 'Benim gündemimde öyle bir konu yok' dedi.
Arda Turan sorusuna yanıt veren Fatih Terim:
Arda Turan, sayın başkan ve yönetimin konusu. Benim öyle bir konum yok. Benden daha önce görüşmüşlerse bilemem, bu tamamen yönetimin tasarrufu.
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