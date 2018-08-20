Fatih Terim: Badou Ndiaye bedelsiz kiralık olarak takıma katılacak

Fatih Terim yaptığı değerlendirmede ilk haftalardaki galibiyetlerin önemini anlatırken, Henry Onyekuru'ya da ayrı bir parantez açtı.

İşte Fatih Terim'in maç sonundaki önemli açıklamaları:

''Tabii ki eksikler vardı ama buna rağmen güzel bir maç oldu. Oyunu 2'ye taşıyamadığımız zaman sıkıntı yaşayacağız. Ama ilk maçlar sıkıntılıdır, 3 puanlar bu nedenle önemli. 10 günümüz var, birkaç eksiğimiz daha var. Yapabilirsek, bunları da yapmaya çalışacağız. Açıkçası bir parantez da sahamıza açmak istiyorum. O sahaları gördükten sonra bizim sahamız böyleyse emeği geçenlere teşekkür etmek lazım''

''Emre ilk kez oynadık, Bafe da uzun bir aradan sonra oynadı. İnşallah daha da iyi işler yapacak. Onyekuru da ilk kez oynadı. Henry 20'ye yakın sprint attı ve geriye dönüşlerine de sadık kalarak oynadı, bu çok iyi. Biz milli takım arasından sonra onu hazır hale getirmeyi planlıyorduk ancak iyi gibi gözüküyor''

''İlk yarı çok gergin değildim ama ikinci yarı öyle goller kaçırdık ki, ikiye yaklaşık. İki demek 3 puanın büyük yüzdeyle garantisi demek. Karşı tarafın 3 eksiği var ama bizim de eksiğimiz var. Henry'e hazır değil dedik ama bence en hazırı oydu. Serdar'ın dün aniden sakatlanıştı. Bazı oyuncularımızın geç geldikten sonraki fizik yetersizliğini topladığımız zaman buraları kayıpsız geçme isteğinden kaynaklanan reaksiyondu benimki... Maalesef bazen sinirleniyorsunuz, biz de insanız ama o anki konsantrasyondan kaynaklı bir durum.''

''Başkan açıkladı, Ndiaye'nin idari şartları geldiği zaman Galatasaray'a bedelsiz kiralık olarak katılacak. Bence önemli iş...''

''Hala merkez santraforda ısrarcıyım. Yönetime bir de stoper söylemiştim. Gitmek isteyen arkadaşlarımız var ise, onlar için de bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat, oluyor böyle şeyler. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek? İki kriter önemli. Ekonomik kriter ve yeterlilik... Bu 10 gün hepimiz telefonların başında, her şey için hazırlıklıyız. Bazı görüşmelerimiz var ama dediğim gibi Galatasaray Kulübü'nün bizim için ekonomisi de önemli. Yine söylüyorum gerektiği zaman vermek de satmak da önemli.''

''Şampiyonlar Ligi'nde belki iki santrfor kullanırız, ikisi de çabuk olur belki.''

(Sporx)