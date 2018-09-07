Fatih Terim: Bafetimbi Gomis satıldığında hepimiz daha da ümitlenmiştik transfer için

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa, Şampiyonlar Ligi öncesi son maçımız. Liderler ve çok da iyi gidiyorlar. Saha avantajımızı kullanacağız.

"Belhanda için gereğini yaparız"

Belhanda, defalarca uyarmamıza rağmen, maçtan önce de uyarmamıza rağmen Trabzonspor maçında o hatayı yaptı. Biz kendi içimizde gereğini yaparız.

"Galiz küfürler ediliyor...”

Zaman zaman bana da, Hasan Hoca'ya da galiz küfürler ediliyor. İnsan durup dururken seyirciye döner mi?

"Modeste Florya'ya gelmiş..."

Benim söylediğim sözler ne yönetimle, ne de başkan ile ilgili. Modeste Florya'ya gelmiş, herhalde bizim haberimiz yok. Bu gelse nasıl olur, şu kadara anlaştılar, anket düzenleyen var, uçaktan indi, buraya bindi. Galatasaray taraftarlarının beklentileriyle oynamayın dedik. Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu."

"En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu"

"3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 300-400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye."

"Gomis satıldığında..."

Gomis satıldığında hepimiz daha da ümitlendik transfer için. Zaten ümitlenmesek, ne Abdurrahim Albayrak, ne de ben o sözleri etmem. Demek o an çok müsait bir durum var. Ama bazen son dakikaya kadar evet dediğiniz son anda vazgeçiyor. Kulübü daha fazla istiyor.

"Orkestradan bir çalgı eksik olduğunda..."

Bazen 0'a verilecek oyunculara çok para istendiği günler de olabiliyor. Olsaydı iyi olurdu. Ama benim sözüm tam da buradakilere.. "Forvet alınmazsa Galatasaray biter". Orkestradan bir çalgı eksik olduğunda parçanın çalınmadığını hiç gördünüz mü siz?

"Galatasaray bitmez"

Diğer gruplara göre nispeten kolay bir kura çekmiş bir Galatasaray, bir mevki eksik diye bitmez. 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Bir transfer olmadı diye, bir mevki eksik diye Galatasaray bitmez! En yüksekleri hedefliyoruz. Olur olur, olmaz olmaz. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı"

Bu işten sıkıldım ben. (Yabancı kuralı) Bu işin çıkmasında emeği olanlardan, çıkartanlardan biri benim. O gün bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da tekrar buna dönüldü bilmiyorum. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Bizim şu anda 12 yabancımız var. 14 yabancı alma zorunluluğu yok. 14 Türk değil, 28 Türk de alabilirsiniz. Yabancı alma zorunluluğunuz yok.

"Türk oyuncular Avrupa'yı tercih ediyor"

Yabancı serbestliği ile ilgili birçok olumlu şeyler söylediğimi hatırlıyorum. O gün ne dediysem, bugün aynı yerdeyim, aynı şeyleri söylüyorum. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Yüksek parayla oynamayıp yedek kalan Türk oyuncular Avrupa'yı tercih ediyor.

"Başkanımız izin verirse..."

Hayatım boyunca hiçbir yasağa sıcak bakmadım. Ben 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu olmuş bir hocayım. Başkanımız izin verirse yabancı kuralı konusunda Galatasaray'ı temsil etmek isterim.