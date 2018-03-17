Fatih Terim: Belki beraberlik iyi duruyor gibi ama yenmek için çok uğraştık

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını ifade eden Terim, "Oyun beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi uygulayabilirsiniz ama top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz. "Pozisyon oyununu iyi oynadık. Tabii puan farkı, kaybedince olacak durum, onun için rakibimizle olan farkı koruma, hepsine baktığımızda belki beraberlik iyi duruyor gibi ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı" dedi.

Taraftara açık olarak yapılan antrenman hakkında da konuşan Terim, "Bir defa, dünkü idmana gelen gelen Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok nezaketli davrandılar. Bugünkü maçı düşünerek seyirci inanılmaz kibar, anlayışlı davrandı bize. Galatasaray camiasıyla aramızdaki mesafeyi biraz daha kapatacağız, öyle gözüküyor. 28 bine yakın seyirci, herhalde bizim bile bazı maçlarımızda tribünde yoktu. Bu bize olan sevgiyi, inancı gösteriyor. Bundan sonra bu tip aktivitelerimiz sürecek" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Terim, "İç saha dış saha diye bir şey yok, çıkıp oynuyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum, şu anda da iyi durumdayız. Milli Takım dönüşünde iç sahadaki maç ile başlayarak bir galibiyet serisi daha yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.