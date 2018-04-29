Fatih Terim: Beşiktaş'ı daha farklı bir skorla yenebilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ı daha farklı da yenebileceklerini ifade eden Terim, "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Galatasaray gibi oynayarak kazandığımız için çok mutluyum. 50 bin taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Cimbom'un başı taraftarıyla dik olur. Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. Bu 270 dakikayı iyi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı daha farklı da yenebilirdik" dedi.

Maicon'a bizim ihtiyacımız var, bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derece ihtiyacımız var. Bizim alternatifli bir kadromuz yok, bir kaç oyuncu haricinde alternatimiz yok. Maicon bugün sahanın en iyilerinden biriydi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu, bugün de taraftarımız onu bağrına bastı ve o da bugün karşılığını verdi" şeklinde konuştu.