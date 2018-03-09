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Fatih Terim, Betis'te oynayan Riza Durmisi'nin işini bitirdi!

Nagatomo için Milano'ya çıkarma yapan Fatih Terim'in, Real Betis forması giyen Riza Durmisi'nin işini bitirdiği öğrenildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok istediği ismin işi bitiyor... İtalyan ve İspanyol basını transferi böyle duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, ara transferde sol bek açığını Inter'den Nagamoto'yu kiralayarak kapatmıştı. İspanyol ve İtalyan basını ise sürpriz bir iddiada bulunarak Nagamoto'yu Real Betis'in transfer etmek istediğini ve bu yönde girişimlere başladığını yazdı. Bu transferin Galatasaray'ı ilgilendiren farklı bir tarafı daha bulunuyor.

Haberde Betis'in aynı mevkide forma giyen Riza Durmisi için Galatasaray'dan gelecek teklifleri değerlendireceği de iddia edildi. Fatih Terim'in çok beğendiği, daha önce de transfer gündemine giren 23 yaşındaki futbolcu bu yolla Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir. Sol bekte görev yapan Riza Durmisi'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

(Skorer)

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