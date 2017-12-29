Fatih Terim Cedric Carrasso ile bağları koparıp yeni bir yabancı futbolcu istiyor

Galatasaray'da devre arası kampına doğru takımda düşünülmeyen isimler netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekipte kaleci Cedric Carrasso, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almıyor. Terim; Ryan Donk, Nigel de Jong ve Tarık Çamdal'ın durumlarına ise Antalya kampında karar verecek.

Kadroda değişiklikler yapmayı planlayan Fatih Terim'in kararını Fernando'nun sakatlıktan dönüş tarihi de etkileyecek. Orta sahada Brezilyalı futbolcunun yokluğunu doldurmak isteyen Terim, bu sebepten Donk veya De Jong'dan birini takımda tutabilir.

CARASSO’YA YOL GÖRÜNDÜ

Yabancı transferi için kadroda yer açmayı düşünen Fatih Terim, Carrasso ile yolların ayrılması kararını aldı. 35 yaşındaki file bekçisi bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında oynadı.

Sarı kırmızılı yönetim, Carrasso'nun sözleşmesini feshedip yeni bir yabancı ile kontenjanı doldurmayı amaçlıyor.

Ntvspor