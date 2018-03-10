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Fatih Terim Denayer ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Jason Denayer'in sezon sonunda tekrar kiralanması için bir girişimde bulunmayacak.

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Jason Denayer ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Sezon bitimine kadar İngiliz ekibi Manchester City'den kiralanan Belçikalı yıldızın bonservisi alınmayacak ve yeniden kiralanması da gündemde yok.

Serdar Aziz'i ilk 11'de düşünen Terim, Ahmet Çalık'ı yedek için yeterli görüyor.

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