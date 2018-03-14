Fatih Terim derbi öncesi oyuncularına sık sık yan top çalıştırıyor

Fatih Terim, son iki sezonda 27 kafa golü yiyen takımın kötü alışkanlığını gidermek için çalışmaya başladı. Fenerbahçe’nin de bu konuda gücünü bilen Terim, Muslera’dan Gomis’e kadar tüm oyunculara duran toplarda alacakları pozisyonları anlatıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde duran top sorununu minimum düzeye indirgemek için çalışmalar yapacak.

Son olarak oynanan Atiker Konya maçında olduğu gibi, büyük oranda duran top organizasyonlarında topu kalesinde gören sarı-kırmızılılarda Terim derbide sıkıntı yaşamak istemiyor. Tecrübeli teknik adam, bu nedenle, Muslera’dan başlamak üzere tüm savunma oyuncularını, hatta orta alan ve Gomis’i de uyararak, duran toplarda alınacak pozisyonlar konusunda futbolcularına ders verecek. Sarı-kırmızılılarda bu çalışmaların birkaç gün devam edeceği bildirildi. Galatasaray, özellikle son iki sezonda duran toplarda büyük sıkıntı yaşamış, sarı-kırmızılılar bu süreçte tam 27 kafa golünü kalesinde görmüştü.

Terim’i endişeye iten diğer nokta, Galatasaray yan top zaafı kadar, Fenerbahçe’nin duran topları kullanmadaki becerisi...

Rakiplerinin gollerinin büyük bir bölümünü bu şekilde bulması, dikkate alınması gereken diğer nokta olarak dikkati çekti. Fatih Terim, Fenerbahçe’nin fizik gücüne vurgu yaparken; Fernandao, Souza, Mehmet Topal, Skrtel ve Neustadter’e nasıl önlem alınacağı noktasında futbolcularını hafta sonuna kadar hazırlayacağı bildirildi.

18 yıllık galibiyet hasreti

Cim-Bom, Fenerbahçe’yi 18 yıldır Kadıköy’de yenemedi. Kadıköy’de son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılılar, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Cim-Bom, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 21 kez karşılaştı. 3’ü Türkiye Kupası, 18’i de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı resmi maçlarda 15 kez mağlup olan Aslan, 6 kez de berabere kaldı.

(Milliyet)