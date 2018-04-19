Fatih Terim, Emre Çolak'ı geri istiyor
Deportivo'da ligden düşmeme mücadelesi veren Emre Çolak'ın, Galatasaray'a geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor.
Akhisar'a kaybeden kadronun yeterli olmadığını düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi Emre Çolak'ı istiyor. Kadroda yerli alternatifi oluşturmak isteyen Fatih hoca, eski öğrencisi Emre Çolak'ı gözüne kestirdi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Deportivo'ya transfer olan, ancak İspanya'da alt lige düşmesine kesin gözüyle bakılan takımında mutluluğu bulamayan Çolak da, İstanbul'a dönme fikrine sıcak bakıyor. Emre'nin kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var.
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayıp kontratı bitince de renklerine bağlamayı hedefliyor.
Terim, Emre'yi hem solak olması hem de 8 numara, 10 numara ve her iki kanatta oynayabi lmesi nedeniyle joker olarak düşünüyor.
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda resmi girişimi yapacak.
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