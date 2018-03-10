Fatih Terim Fernando konusunda hala kararsız!

Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir sonraki hafta Fenerbahçe'yle oynayacakları derbi nedeniyle sakatlıktan dönen Fernando'yu 11'de sahaya sürmek konusunda kararsız

2 aylık sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayıp Karabük deplasmanında 45 dakika süre alan Fernando'nun sarı kart sınırında bulunması teknik direktör Fatih Terim'i endişelendiriyor.

Bir sonraki hafta oynanacak Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde Brezilyalı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, Konya maçında oyuncusunu riske edip etmeme konusunda henüz kesin kararını vermedi.

Terim yarınki maça Ryan Donk'la başlamayı düşünürken, GS TV'ye konuşan Fernando, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz."

(HT)