Fatih Terim, futbolcularla bir araya geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kulüp Başkanı Dursun Özbek eşliğinde futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kulüp Başkanı Dursun Özbek eşliğinde futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam, futbolcularla bir araya geldi. DHA
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