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Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında Fernando ve Mariano'yu oynatabilmek için Linnes ve Donk'u kulübeye çekecek

Fernando ve Mariano'yu oynatabilmek için Fatih Terim, Linnes ve Donk'u kulübede tutacak.

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Gençlerbirliği maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in iki zorunlu değişimi var!
 
Takımda sakatlıkları bitmesi sonrasında herkes forma için savaşırken iki mevkide ise 4 aday var.
 
Orta sahada çıkışı ile formayı sırtına geçiren Ryan Donk, kulübeye dönüyor. Cezası biten Fernando'yu başkent deplasmanında oynatmak isteyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun performansından memnun olsa da kulübeye çekecek.
 
BİR diğer forma rekabeti de sağ bekte yaşanıyor. Dış saha maçlarında Terim, Martin Linnes'e şans verirken bu kural G.Birliği karşısında değişecek. 
 
Trabzonspor karşılaşmasındaki performansı sonrasında Mariano bu hafta da sağ bekte sahaya çıkan oyuncu olacak. (Vatan)

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