Fatih Terim: Gol için her şeyi yaparım. Bir başarı kazanacaksak oynayarak kazanacağız

Açıkçası maç öncesi ön gördüğümüz, hatta göremediğimiz ne kadar şey varsa hepsini yaşadık. Benim oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkarma rekorunu kırdılar. TV başından seyredenler, bu maçın yorumunun ne kadar kısa olmayacağı konusunda hak verirler.

"RİSK ALDIK. HAYAT VE HER ŞEY RİSK"

Maça 1-0 mağlup başladık. Baktığımız zaman hücum adına yapabileceğimiz ne varsa yaptık. 6 tane şut gelmiş kalemize. 25 şut atmışız. 50 defa ceza sahasına giriş yapmışız. Bu tabi hücum adına çok sevindirici. Konyaspor'un da düşme tehlikesi yaşayan bir takım olarak, esasında burada olmaması gereken bir kadroya sahip. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Penaltıyı atamadık, öteki direğe çarptı. Risk aldık. Hayat ve her şey risk.

"PES ETMEDİKLERİ İÇİN OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

İstatistiklerde üstünüz ve bunun karşılığı olmalıydı. Bundan sonra da böyle maçları yaşayacağız. Büyük takım olarak böyle maçların altından kalkmalıyız. Böyle dönüşler sizi güvenli hale getirir. O yüzden oyuncularımı kutluyorlar. Bırakmadıkları, pes etmedikleri için onlarla gurur duyuyorum.

"GOL İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Gol için her şeyi yaparım. Her zaman da yapacağım. Bir başarı kazanacaksak, oynayarak kazanacağız. Oynamanın da en iyi yolu hücum etmek."