Fatih Terim: Gruptan çıkmamız için iç sahada puan kaybetmememiz lazım

KASIMPAŞA’YI 4-1’le geçerek yeniden yarışa ağırlığını koyan G.Saray’da gözler yarınki L.Moskova maçına çevrildi. Kasımpaşa önünde önemli değişiklikler yapan Terim, benzer bir uygulamaya gideceğinin sinyallerini verdi. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idmanda futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve onlara önemli mesajlar verdi. İşte Terim’in öne çıkan sözleri: Birçok kulvarda yarışacağız. Herkesin Devler Ligi’nde boy göstermek istediğini biliyorum.

KÜÇÜK GÖRME HAKKI YOK

Kimse ilk 11’deki yerini garanti görmesin. Ama herkes kesin oynayacakmış gibi çalışsın. Kararı ben vereceğim. Herkes bu takım için çok önemli. Şampiyonlar Ligi’nde vitrin yapmak istediğinizi biliyorum. Ancak önümüzde lig ve kupa da olacak. Hiçbir organizasyonu küçük görme hakkımız yok. Herkes sırası geldiğinde Galatasaray formasını giyecek. Şampiyonlar Ligi’nde oynamadığı için kimsenin kimseye küsme lüksü de yok. Hepiniz profesyonel futbolcularsınız. Profesyonelliğin gerektirdiklerini yapın.

İÇ SAHADA TAKILMAYIN

Ligde şampiyon olamasaydık, Şampiyonlar Ligi’nde de olmayacaktık. Bunu kesinlikle unutmayın. L.Moskova maçı bizim için her açıdan önemli. Hem ilk mücadelemiz hem de kendi evimizde oynayacağız. İç sahada hata yapmazsak, gruptan çıkarız. Ondan sonrasında ise adım adım düşüneceğiz. Ama öncelikle bu grubun hakkını vereceksiniz. Taraftarlarımızın beklentilerini zaten biliyorsunuz. Hepimiz aynı gemideyiz. Herkes birbirine tam destek olsun.

(Aksam)