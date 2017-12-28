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Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu için eski öğrencisi Gattuso'yu aradı

Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Hakan Çalhanoğlu için Fatih Terim eski öğrencisi Gattuso'yu aradı.

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Galatasaray'daki 4. dönemine üst perdeden görkemli bir giriş yapan Fatih Terim'in gerçek gündemi transfer. Açık Mert Korkusuz'un haberine göre A Milli Takım'dan gözbebeği olan ve Milan'da yaşadığı sorunlar yüzünden kadroya giremeyen Hakan Çalhanoğlu'nu çok isteyen İmparator, Gattuso kozunu kullandı. 

İtalyan devinin teknik direktörlüğünü yapan eski öğrencisini arayan Terim, Hakan'ın sarı-kırmızılı kulübe 6 aylık kiralanması konusunda yardım söz aldı.  

ELİMDEN GELENİ YAPARIM 

İmparator'un Milan'ı çalıştırdığı dönemde en güvendiği oyuncularından biri olan Gennaro Gattuso, Hakan'ı kadroda düşünmediğini ve gereken her türlü kolaylığı yapacağını Fatih Terim'e iletti.

Eski öğrencisine teşekkür eden Fatih hoca, "Hakan çok özel bir oyuncu. Onun futboldan uzak kalması Milan kulübüne de zarar veriyor. 6 ay bizim takımda oynasın, sezon sonunda özgüveni yüksek ve şampiyon apoletli bir futbolcuyu size kazandıracağım" sözünü verdi. 

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