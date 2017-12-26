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Fatih Terim, Hasan Şaş'la Florya'da görüşme halinde

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, şu sıralarda Florya'da Hasan Şaş ile bir araya geldi.

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Levent Şahin’i teknik heyetine dahil eden Teknik DirektörFatih Terim, Hasan Şaş ile bir araya geldi. 

Galatasaray’da beraber çalıştığı ve 2 şampiyonluk elde ettiği Hasan Şaş’ı teknik ekibine dahil etmeyi düşünen Fatih Terim, eski öğrencisi ve yardımcısı ile görüştü. 

Şu anda Florya’da Fatih Terim ile görüşen Hasan Şaş’ın, tecrübeli teknik adamın ekibinde yer alacak. 

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