Fatih Terim İrfan Can Kahveci'yi istedi
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için girişimlerde bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi.
Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi.
(Fotomac)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.