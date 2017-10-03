Fatih Terim, İstiklal'e Selçuk İnan'ı da götürüyor

İran'ın İstiklal takımı ile Fatih Terim arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaraylı yıldızla ilgili çılgın bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu transfer görüşmelerinden olumlu sonuç çıkarsa Terim'in İran'a götüreceği futbolcu da belli oldu.

Fotomaç'ın iddiasına göre; Terim'in, İran'a götürmek istediği ilk oyuncu Selçuk İnan.

2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ın ise Terim'in İstiklal'in başına geçmesi ve kendisine de teklif gelmesi durumunda olumlu cevap vereceği ise konuşulmaya başlanmış durumda.

Bilindiği gibi Selçuk İnan, performansıyla bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri. Forma şansı bulamayan İnan, A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmişti.