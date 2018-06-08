Fatih Terim Joel Campbell ve Abel Hernandez'i bedavaya Galatasaray'a transfer edecek

YENİ dönemde UEFA’nın kıskacında olacak olan G.Saray, transfer döneminde kiralık ve bonservisi elinde olan isimlere yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesinde iki isim ön plana çıkmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Arsenal’le sözleşmesi sona eren Joel Campbell’ı takımında görmeyi çok istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Kanat ve forvet oynayan Kosta Rikalı yıldıza Dünya Kupası öncesi imza attırmayı planlıyor. 2 yıllık sözleşme düşünülen 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.9 milyon euro verileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon La Liga’da kiralık olarak Real Betis forması giyen Joel Campbell, 9 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

GÜNEY AMERiKA BASINI YAZDI

Terim’in kadroya katılmasını istediği diğer isim ise Abel Hernandez. Cimbom’un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptığı belirtildi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maçta forma giyen Uruguaylı golcü buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Hernandez’in transferinde milli takımdan yakın arkadaşı Muslera’nın da devreye gireceği belirtiliyor. Güney Amerika basını son dönemde bu iki oyuncunun Galatasaray’a yakın olduğu yönünde birçok haber yapmaya başladı.

EMRE MOR’DA ARTIK SONA GELİNDİ

Celta Vigo’dan ayrılma kararı alan Emre Mor konusunda da görüşmeler devam ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim 20 yaşındaki orta oyuncusunu kiralamayı düşünüyor. Sözleşmeye konulacak satın alma opsiyonun belirlenmesi konusunda fikir alışverişi sürüyor. Galatasaray’da birçok takımın radarında olan Garry Rodrigues aynı Ndiaye gibi ciddi bir bonservis gelire beklenen oyuncuların başında geliyor. Rodrigues’in yanı sıra Gomis, Feghouli, Belhanda ve Maicon’a gelecek teklifler de kulüp menfaatleri çerçevesinde değerlendirilecek.

(Aksam)