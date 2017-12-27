Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı Galatasaray'a transfer edecek
Galatasaray'ın başında çıktığı ilk maçta Göztepe galibiyetiyle yüzü gülen Fatih Terim, transferde Kaan Ayhan'ın işini bitirdi.
İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
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