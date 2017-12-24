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Fatih Terim Levent Şahin'i teknik heyetine katarak ilk transferini yaptı

Galatasaray'da 4'üncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, teknik heyetten ilk transferini gerçekleştirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takımda da yardımcılığını yapan Levent Şahin'i teknik heyetine kattı.

Levent Şahin, dün akşam Galatasaray takımının başında Fatih hoca ile birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Böylece Fatih Terim, Galatasaray'da işe hızlı başladı ve ilk transferini gerçekleştirdi.

Hürriyet

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