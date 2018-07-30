Fatih Terim Marko Rog için Bilic'ten yardım istedi

Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine sürpriz bir isim ortaya çıktı! 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Terim devreye girdi. Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi. Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.

Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı. Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor. Napoli'nin 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rog, geçen sezon mavi-beyazlı ekibin formasıyla Serie A'da 26 maçta görev yaptı.