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Fatih Terim, Milano'ya giderek Nagatomo'nun işini bitirdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Milano'ya giderek Nagatomo transferi için İnter'le masaya oturduğu belirtildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Milano'ya yaptığı sürpriz seyahatin ardından transfer çıktı. İnter'den kiralanan Japon yıldız Nagatomo, son dönemde sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray’ın defansındaki açığı kapattı. 

Bu başarılı grafiğin ardından Fatih Terim, Nagatomo için Milano'ya gitti. İlk önce Milan yöneticileri ve eski öğrencisi Gattuso ile bir araya geldi. 

Nagatomo için İnter'le görüşme

Tecrübeli hocanın çok basına yansımasa da Nagatomo'nun transferi için de İnter Asbaşkanı Javier Zanetti ile de kısa bir görüşme yaptığı ifade edildi. Terim'in takıma çabuk uyum sağlayan Japon futbolcunun transferi konusunda söz aldığı belirtildi.

(Fotomac)

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