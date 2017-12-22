Fatih Terim imza töreni son dakika açıklamaları GS TV izle Fatih Terim kimdir kaç yaşında nereli soruları merak ediliyor. Futbol severi yakından ilgilen Fatih Terim son dakika haberleri nelerdir? Geceye Fatih Terim damgasını vurdu. Attığı tweet'te 'Nerede kalmıştık' diye yazıp Galatasaray'ı etiketleyen Terim'in bu tweet'i herkesi şaşırttı. Hesabın hack'lendiği sanıldı. Daha sonra Terim'in kızı attığı tweet'le 'kesin bilgi yayalım' dedi ve ondan sonra ortalık karıştı. Galatasaray ilerleyen saatlerde Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Şimdiyse merak edilen imzanın ne zaman atılacağıydı. Bu soruda yanıtını buldu. Dördüncü Terim dönemi başlıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'Öğle saatlerinde resmi sözleşme imzalanacak' dedi ancak saat vermedi. Öte yandan Fatih Terim'in Göztepe maçında Galatasaray'ın başında sahaya çıkması bekleniyor. 1953 doğumlu Fatih Terim aslen Kıbrıs’lıdır. Fatih Terim’in Buse ve Merve adında iki kızı vardır. Fatih Terim kariyeri merak ediliyor. Fatih Terim ne zaman imza atacak? Fatih Terim son dakika kimdir, aslen nerelidir? Sorularının detayları haberimizde!

Galatasaray'da ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacak.

FATİH TERİM NE ZAMAN İMZA TÖRENİ

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninin saat 16:00'da yapılacağı duyuruldu.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim'le ilgili olarak, "Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir" dedi.

Arda Turan'dan Fatih Terim yorumu

Fatih Terim yeniden Galatasaray'da

Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da takımın başına yeniden Fatih Terim getirilirken, gözler adı Sarı-Kırmızılı takımla anılan Arda Turan'a çevrildi.

Terim'in takıma geri dönüşü sonrasında Turan'ın Galatasaray'a transferinin zor olduğu ifadeleri üzerine eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Twitter hesabından Turan'ın Terim'le ilgili görüşlerini paylaştı.

Arda'nın birkaç gün önce Terim'in dönmesi gerektiğini dile getirdiğini ifade eden Yeşilkaya, "Sizler hala Arda Turan ile uğraşsanız da kaptan 3-4 gün önce 'Galatasaray'ın hocası her zaman Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir' dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı…" diye yazdı.

FATİH TERİM AÇIKLAMALARI

Fatih Terim özlemi sona erdi! Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yerine 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenleniyor.

Başında Godfather müziği çalındığı dikkatlerden kaçmayan törende ilk olarak söz alan Dursun Özbek şunları söyledi:

Sayın Fatih Terim'in yuvaya dönüşünü tescil eden imza törenine hepiniz hoşgeldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, bütün kariyerini hem sporculuk hem de çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la birlikte zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye çıkarmış, tabii Galatasaray'ın da Fatih hocayla Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizin de sevindiğinizi düşünüyorum.

"EMRİNİZ OLUR, NEREDE İSTERSENİZ BULUŞALIM"

Dursun Özbek: "Kamp dönemi öncesinde hoca eksikliğimiz vardı. Birçok şey yazıldı çizildi ancak bir gerçek vardı: Galatasaray'ın son haftalarda girdiği form düşüklüğünden sonra bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday sevgili Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim ve 'Buluşalım' dedim. 'Başkanım, emriniz olur nerede isterseniz buluşalım' dedi. Kendisine ne kadar ücret almak istediğini sordum, bana 'Başkanım bu laf ağzınızdan çıkmamış olsun. Ben Galatasaray'a 1974 sezonunda imza attım, para benim önemli değil. Burası benim yuvam' dedi. 'Hocam Galatasaray'ın mali durumu önemli size o zaman yıllk 1905TL versek kabul eder misiniz?' dedim. 'Ne demek' dedi.

Fatih Terim ise ilk olarak şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, biri ekonomiydi biri süreydi. Başkanım heyecandan herhalde süreyi unuttu. Müsade ederse sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirsiniz seçilmezsiniz, arkasında Mayıs 2018'e kadar diye aramızda konuşma geçti. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ne kadar isteseniz de istemesenizde.

Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız çünkü yapacak çok işlerimiz var. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkan, ben, yönetim ve muhteşem Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için buradayız. İki gün sonra çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe'yle son maçın sonucu ne olsa dahi ilk yarının flaş takımı olan bir takımla oynayacağız.

İŞTE TERİM'İN İLK SÖZLERİ: BENİM GALATASARAY'LA...

IGOR TUDOR'A TEŞEKKÜR

"Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimizi gidermek için... Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da hizmetleri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

3 gün önce Dursun Özbek'in gerçekleştirdiği basın toplantısında Fatih Terim sorusuna renk vermeden cevap vermesi üzerine konuşan Dursun Özbek, "Konuşmamı net hatırladım, ben o gün bütün Galatasaraylılara çağrıda bulundum. Fatih hoca da onun içerisindeydi, bu bir. İkincisi bir şirket, bir kulüp düşünün bir projesi var. Gazeteci olarak o projeyi soruyorsunuz. Onu cevaplamak, açığa çıkarmak mümkün mü? Bugün açıklanması ihtiyacı olduğu için o gün cevap vermedim." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLE İLGİLİ OLARAK

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde. Şu iki gün içerisinde ne yapabilirsek onu yapacağız. 'Orası eksik bunu alalım, şurası eksik onu alalım'dan ziyade mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek daha önemli diye düşünüyoruz. Hakan Balta olsaydı bugün sol bek oynayacaktı ancak genç takıma gönderildiği, listede olmadığı için aramızda olamayacak. Ben ayrıca Nigel de Jong'u da antrenmana çıksın diye çağırdım" dedi.

Terim, kötü sonuçlar üzerine Türk Telekom Stadı'nda adının sürekli olarak tezahüratlarla anılması üzerine konuştu ve "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim, son olarak ultrAslan'ın yaptığı da çok güzeldi. Galatasaray taraftarı mutluysa, kulüp başarılı gidecektir. Samimi olarak şunu söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati yapmak gerekir. İsmini duymak tabii ki her insanın hoşuna gider ancak kulübedeki hocayı da düşünmek gerekir. 'Nerede kalmıştık?' dersek ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Antrenmanda haberi almıştım ben. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ederim. Başkan ısrarla 18 Mayıs vurgusu yapıyor, neden olduğunu da hepimiz anlıyoruz. Galatasaray'ın seneye mutlaka Avrupa'da olması lazım, bunun için de sezon sonunda nerede olmamız gerektiği belli. Bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu, söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Futbol, sonuçta pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın sonucu almanız gerekiyor. Scout arkadaşlarımız ve yönetimimiz zaten çalışıp bir liste çıkarmışlar. Hep beraber oturacağız ve sol beke bir takviye yapamazsak Carole bizim oyuncumuz... Maçı oynamak istiyorum, birkaç gün içerisinde bir liste hazırlayacağız. Ama gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın anlayışı üstünlük kurmak, 3 puan için her şeyi yapmak olacak. Bunun için de ne eksikse hepsini beraberce konuşacağız. Derbi, herkesin beklediği ve kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Bu bazen olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Galatasaray başkanı, camiası, taraftarı 'Ya kaybettik ama müthiş savaştılar, o ruhu ortaya koydular' diyebilmesi çok önemli..." ifadelerini kullandı.

YARDIMCILARI BELLİ Mİ?

Terim, yardımcılarının belli olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

3-4 gündür Emrah Bayraktar kardeşimiz yanımızda olmasını istedim. Yerli var yabancı var ancak devre arasına kadar bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur, Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gittiğimiz, bu camiaya hizmet etmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Yerli olur, yabancı olur ama böyle bir düşüncem var. Listeyi daha sonra başkanla ve yönetimle paylaşacağım. Antalya'ya gitmeden belli olur.

YENİ YÖNETİMİN GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ...

20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek seçimin ardından görevi devralacak yeni yönetimin süresinin kaç yıllık olacağının sorulması üzerine konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

Geçen basın toplantısında bunu cevaplamıştım. Bir seçim ihtiyacı oluşmuştu. Mayıs 2018, Galatasaray Sportif A.Ş. için çok önemli bir tarih. Seçim dönemi her şey mubah görülüyor ve bunları düşünerek 'Kim seçilirse seçilsin... Genel kurul bu işin üstüdür, kimi uygun görürse... El ele verelim ve Galatasaray Sportif A.Ş.'yi Mayıs 2018'e rahatla götürelim.' dedim. Ben koltuk sevdalısı değilim, seçimi bu yüzden erkene aldım. Hiç kimsenin bunu farklı noktalara çekmeye, itibarsızlaştırmaya çekmemesi lazım. Mayıs 2018'deki finansal duruma hedeflendik, tüm yönetim olarak. Buradan saymama gerek yok, birkaç tane sebep var. Ancak bütün Galatasaraylılar için tek bir sebep var. Başkanımızı seçelim ve onun arkasına kenetlenelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile 4 ay boyunca o kişinin arkasında duralım. 4 ay ya! İstediğimiz amaca ulaştırmak için sebebi budur.

Dursun Özbek'ten sonra sözü alan Fatih Terim, geçen dönemleri ve gelecek dönemler için konuştu ve "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerindendir. Şimdi kaldığımız yerden devam etme zamanı. Geçmişteki başarıların üzerine çıkmak için buradayız. Kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur umut ediyorum. Geçmişteki başarılarımızdan daha üstüne çıkan bir performans çizeriz inşallah. Muhakkak ki bu CV'ye sahip olmak çok önemli ancak yeni başarıları üstüne koymak çok daha önemli. Hep beraber el ele vererek çok daha güzel yerlere giderek birlikte yaşamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, esprili bir şekilde yöneltilen 'Pazar akşamı herhalde ilk defa rahat bir maç izleyeceksiniz, hazır mısınız?' sorusuna "Galatasaraylı olup rahat maç izleyen bir Galatasaraylı tanımıyorum" dedi ve anısını anlatmaya başladı:

Ali Sami Yen'de seneler önce bir maçımız oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Heyecandan maçı duymak ve izlemek istemedim. Maçı ne dinlemek ne duymak istiyorum. Allah'ım... İki saat geçsin. Sokağa çıkıyorum, o sesi duyuyorum, heyecanlanıyorum. Arabaya atlayayım da Silivri'ye gidip iki devreyi bitireyim. Camları kapadık, gol olduğunda da bayrak sallıyorlar. Maç bitmiştir herhalde dedim. Davul zurna ses geliyor. Kesin kazandık dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım.

"EVET BU BİR MEYDAN OKUMA"

Fatih Terim, geçmiş dönemki ayrılışının hatırlatatılarak bunun bir meydan okuma olup olmadığı sorusu üzerine "Güzel bir soru, evet bu bir meydan okuma. Ancak Galatasaray, benim için bir takımdan daha öte bir konumda. Devre arasında olmuş sezon sonu olmuş fark etmez. Galatasaray beni çağırdığında gelirim. Kariyerimi riske attım evet ancak ben kariyerimi Galatasaray'da yaptım. Kaybetmek beni bu yüzden üzmez. Başkan bana 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dediği andan itibaren onu bir takım olarak görmezsiniz. Git diyorlar gidiyoruz, 'Gel' diyorlar geliyoruz. Burası benimle özdeşleşmiş bir yer. Bu bir. İkincisi benim de bir takım hayallerim, rüyalarım var. Eksik olan şeyleri, denemek istiyorum. Israrla, inatla sürdürmek istiyorum. Ucuna kadar geliyoruz, büyük işler de yapıyoruz. Olmaz denilen hayallerimizi, Galatasaray'da gerçekleştirdik. 'Nasıl olur!' denen şeylerin hepsini yaptık. Belki de Allah söyletti." cevabını verdi.

"WENGER GİBİ 22 YIL KALSAM NE OLURDU DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM"

Fatih Terim 4. kez göreve gelmesi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Size dünyanın her tarafı da istese camianızın istemesi çok farklı oluyor. Bayern Münih'i düşünün, Heycnkes yine göreve geldi. 4 kere geldim. 1996'da Arsene Wenger'le beraber geldik, 22. yılına gidiyor. Ben de o sürede kalsaydım neler olurdu düşünemiyorum. Benim de hatalarım oldu evet... Beşiktaş'ı burada tebrik ediyorum, Şenol Güneş iyi şeyler yapıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe de şampiyonluğun adaylarından. Göztepe ve daha birçok takım var. Ancak dikkatimi çeken şey Anadolu takımlarının hemen hemen hepsinin bir şeyler yapabilecek potansiyelde olması. Akhisarspor geliyor zaman zaman enteresan işler yapıyor. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa zevkin o kadar artacağını düşünüyorum. 1996'da göreve geldiğimde çok fazla yabancı antrenör az Türk vardı, bugün daha fazla Türk antrenör var. Bu da geldiğimiz noktanın özeti.

Başarılı çalıştırıcı, 1996'daki Fatih Terim'le 2017'deki Fatih Terim'in aynı heyecanı olup olmadığı sorusuna "Bunu başkana sorsanız daha doğru olurdu. Heyecan hissetmesem, 'Bana müsade' diyecek kadar erdemli bir insanım. Eskisinden daha heyecanlıyım dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadeleriyle yanıtladı. Terim, puan hedefi olup olmaması üzerine ise şunları söyledi:

Evet, 4 mağlubiyetimiz var. Dilerim bundan sonra hiç olmaz. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada iyi işlere imza atan Galatasaray ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar her zaman sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Siz başarılı olmadığınız da rakip başarısızdır... Ümit ederim ki biz o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız.

Florya'yı bıraktığı gibi bulduğu sorusu üzerine konuşan Terim, "Ara kampın dönüşünde Florya'yı tanıyamayacaksınız. En azından biz tanıyamayacağız. Herkes elinden geleni yapmış ancak orayı biraz hareketlendireceğiz. Florya'dan başarı beklerken Florya'yı yeni taşıyacağımız dünyanın en iyi spor merkezlerinden birine hazırlanacağız. Florya, diğer yerler kadar önemli esasında. Elimiz değecek Florya'ya bundan, şüpheniz olmasın."

ARDA TURAN'LA İLGİLİ...

Fatih Terim, Arda Turan'ın söz konusu transferi üzerine yöneltilen soruya "O başkanla yönetimin konusu, ben az önce imza attım. Benim öyle bir konum yok." cevabını verdi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ: ANLAŞMA 1,5 YILLIK!

Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun 2. yarısı için 1 milyon Euro, 2018-19 sezonu için ise 2 milyon Euro yıllık ücret alacak. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."

FATİH TERİM KİMDİR?

4 Eylül 1953 senesinde doğan Fatih Terim Adana Gökseliye’de dünyaya geldi. Terim'in baba tarafından aslen Kıbrıs’lıdır.

1982 senesinde Fulya Terim ile evlenen Fatih Terim'in bu evliliğinden Buse Terim ve Merve Terim Çetin isimlerinde iki kızı vardır.

FATİH TERİM KARİYERİ

Türk Futbolu’nun İmparator Lakaplı eski futbolcu Teknik direktör Fatih Terim futbolculuk hayatında defans mevkiinde görev yapmıştır. Türk Milli Takımındada oynamış ve Milli Takım Teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet vermiştir.

Futbol oynadığı dönemlerde Adana Demir ve Galatasaray kulüplerinde top koşturmuş, toplam 68 kez Milli Takım formasını giymiştir. 83 kez Adana Demirspor forması altında 12 gol atmış, 317 kez ise Galatasaray forması ile 16 gol kaydetmiştir.

Geçmişten günümüze Ankaragücü, Göztepe, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim Türkiye’de İmparator, İtalya’da ise Grande lakabı ile anılmıştır.

Son olarak 2017 yılı itibariyle tekrar Galatasaray'ın başına geçmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

1987-1989 yılları arasında iki sezon Ankaragücü takımını çalıştırdı. İlk sezonu onuncu, ikinci sezonu altıncı sırada bitirdi. 1989-90 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi kısa bir süre çalıştırdı. Terim, Sepp Piontek'in 1990 yılında yardımcılığını yapmaya başladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'nı, 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonu yaptı. Ekim 1993'de Sepp Piontek'ten boşalan Türkiye Millî Futbol Takımı'nın başına geçti. Fatih Terim'in başında bulunduğu Türkiye Millî Futbol Takımı ile 1996 yılında Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılma hakkı kazandı. Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka'nın rakibi olup, üç maçta sırasıyla 1-0, 1-0 ve 3-0'lık yenilgiler alarak turnuvaya gol atamadan ve puansız veda edince aynı yıl Türkiye Millî Futbol Takımı'ndan ayrıldı.

1996-2000 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırdı 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası kazandırdı. 2000 yılında Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu ve kendisi de "İmparator" lakabını aldı.

2000-01 sezonunda İtalya'nın ACF Fiorentina takımını çalıştırdı ve takımını İtalya Kupası'nda finale taşıdı. Final maçından birkaç hafta önce kulüp başkanı Cecchi Gori ile anlaşamayıp takımdan ayrıldığı için kupa sevincini yaşayamadı.

2001-02 sezonunda İtalya'nın köklü kulüplerinden olan AC Milan'ı çalıştırdı. Bir başarı elde edemeyen Terim, İtalya Kupası'nda ilk turda elendikten sonra ligde de başarılı sonuçlar alamadı. 4 Kasım 2001'deki 1-0'lık Torino FC mağlubiyetinden sonra görevinden uzaklaştırıldı.

2002-2004 yılları arasında Galatasaray'a geri döndü, 2004 yılında ligde ve Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçların ardından Galatasaray'dan ayrıldı.

2005 yılında tekrar Türkiye Millî Futbol Takımı'nın başına geçti. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'yi play-off turuna yükseltti. Bu turda İsviçre'yle eşleşen Türkiye, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetti, 16 Kasım 2005'te oldukça çekişmeli geçen maçı 4-2 kazanmasına karşın, kendi sahasında yediği goller nedeniyle evde kalan taraf oldu.

7 Şubat 2007'de Gürcistan maçıyla 55. kez takımın başında sahaya çıkarak, Coşkun Özarı'nın rekorunu kırdı. 24 Mart 2007 Yunanistan-Türkiye maçı ile 56. kez takımın başına geçmiş oldu. Terim'in karnesinde, o dönem 30 galibiyet, 17 beraberlik, 14 de yenilgi bulunuyordu. Aldığı mağlubiyetler ve beraberliklerden sorumlu tutuldu. Fakat daha sonrasında elde ettiği Norveç ve Bosna-Hersek galibiyetleriyle Türkiye Milli Takımı'nı Avusturya ve İsviçre'de yapılacak olan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürdü. Şampiyonada Milli Takım yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türkiye, Almanya'ya 3-2 yenilerek elendi ve o sonuçla da Türkiye 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. oldu. Fatih Terim, bu turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi. Türkiye Millî Futbol Takımı'nı 2010 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamadığı için 19 Ekim 2009 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

UEFA Kupası'nı kazandırdığı 17 Mayıs 2000 tarihinden tam 11 yıl sonra, 17 Mayıs 2011'de 3. kez Galatasaray teknik direktörlüğüne getirildi. 1 Temmuz 2011 tarihinde Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen törende, Galatasaray ile üç senelik resmi sözleşmeye imza attı. 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ın 18. lig şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Galatasaray'la sezonu zirvede tamamlayan Terim, kariyerinin 5. lig şampiyonluğunu elde ederken, lig tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü unvanını elde etti.

Daha önce 2002 yılında düzenlenen UEFA Elit Teknik Direktörler Forumu ’na davet edilen ilk Türk teknik direktör unvanını kazanan Fatih Terim, aynı organizasyona 2012 ve 2013 yıllarında tekrar davet edildi.

2012-13 sezonunda Galatasaray'ı Şampiyonlar ligi'nde çeyrek finale taşıyan Terim, Real Madrid'i 2. maçta 3-2 mağlup etseler de, ilk maç 3-0 bittiği için turnuvaya veda ettiler. 2012-13 sezonu sonunda Galatasaray ile 6. lig şampiyonluğunu kazandı ve Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını geliştirdi. 2012 ve 2013 yıllarında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi iki defa üst üste yenerek Türkiye Süper Kupası'nı Galatasaray'ın müzesine götürdü.

Birçok kez Milli Takım'ı çalıştırmış ve Milli Takım ile birçok başarı almış Fatih Terim, Ağustos ayında Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasından sonra TFF'den teklif aldı ve 2013-14 sezonunda Milli Takım'ın oynayacağı 4 eleme maçı için takımın başına getirildi. Fatih Terim, bu süreçte hem Galatasaray hem de Türkiye Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak biçimde sözleşme imzaladı. Milli Takım'la ilk maçına ise Andorra karşısında çıktı. Bu maçta 5-0 galip gelen Türkiye, bir sonraki maçta da Romanya ile karşılaştı. Romanya maçında da Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle 2-0 galip gelen Türkiye,ardından Estonya ile Tallin'de Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 net sonuçla kazanarak gruptan çıkmak için şansını sürdürürken Fatih Terim, 3 maçta 3 galibiyet alarak büyük başarı elde etti.

Eylül ayı içinde Galatasaray yönetim kurulu Fatih Terim ile 2 yıllık sözleşme uzatma kararı aldı. Fatih Terim ise bu teklifi kabul etmedi ve 24 Eylül 2013 günü Galatasaray SK Başkanı Ünal Aysal bu durumu gözden geçireceklerini ifade etti. 24 Eylül 2013 akşamı ise Galatasaray SK Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonucunda oy birliği ile görevine son verildi.