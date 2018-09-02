Fatih Terim: Şampiyon takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, rakibi karşısında deplasmanda üst üste üçüncü kez kaybeden sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı.

Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.

Trabzon deplasmanında yenilmesinden çok ezilmesine sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, İstanbul'a dönüşte çok gergindi. Oyuncularına serzenişte bulunan Terim'in, "Şampiyon takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok. 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak. Ama hala nerede olduklarını anlamayan kişiler görüyorum. Bu oyun bize yakışmadı. Buradan mağlup ayrılabiliriz ama başımız dik dönmeliydik" şeklinde konuştuğu öğrenildi. (Habertürk)