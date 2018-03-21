Fatih Terim, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle yapacakları maçların son idmanını taraftarlara açma kararı aldı

Fenerbahçe derbisinden 1 gün önce taraftara açılan idmanı Türk Telekom Stadı’nda yaklaşık 28 bin kişi büyük bir coşkuyla takip etti. Bu atmosferden etkilenen futbolcular, son bölümde galibiyeti kaçırmalarına rağmen Kadıköy’den istediklerini alarak ayrıldı.

ASLAN TEK YÜREK!

Taraftarların itici gücünden yararlanmak isteyen Fatih Terim, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle yapacakları maçların son idmanını yine açma kararı aldı. İç sahada oynanacak olmasına rağmen Florya’da taraftarı toplayıp sinerji oluşturmayı planlayan İmparator’un, 29. haftada Medipol Başakşehir ile 31. haftada ağırlayacakları Beşiktaş maçları öncesi bu uygulamayı hayata geçireceği öğrenildi. Terim, bu şekilde takımı ve taraftarı tamamen 21. şampiyonluğa odaklamayı amaçlıyor.

(Haberturk)