Fatih Terim Samuel Eto'o'yu istiyor
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim'in, Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'yu istediği öğrenildi.
- StarSpor - Levent GÜLTEKİN
Göztepe maçıyla beraber mesaiye başlayan ve devre arasında kadroda eksik gördüğü yerlere gerekli takviyeleri yapmak isteyen Fatih Terim’in Antalyaspor’dan ayrılacak olan Eto’o’yu istediği öğrenildi.
4-4-2 OYNAYACAĞIM BANA ETO'O LAZIM
Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2’yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto’o’yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim’le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto’o’nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya’ya çıkarma yapacakları bildirildi.
DENAYER'İ BİR DAHA KİRALAMAYIN
Öte yandan eldeki mevcut kadro hakkında ilk izlenimlerini yönetime sunan Fatih Terim’in Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer hakkında ‘Bir daha kiralamayın’ raporu verdiği ortaya çıktı. Göztepe maçında sık sık uyarı alan Denayer, gösterdiği performansla hocanın dikkatini çekemezken, oyuncunun tekrar İngiltere’ye döneceği ifade edildi.
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