Fatih Terim Serdar Aziz - Ozan Kabak ikilisini bozmayacak

Şampiyonlar Ligi serüvenine yarınki Lokomotiv Moskova maçıyla başlayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kafasındaki kadro büyük ölçüde netleşti.

Terim savunmanın göbeğindeki Ozan Kabak ile Serdar Aziz'in uyumundan memnun kalırken, yarınki maçta da bu kurguyu bozmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı hoca, 18 yaşındaki stoperine Rus ekibi karşısında da güveniyor. Sol bekte Nagatomo'yu yine oynatacak olan Terim, sağ bekte Linnes'in yerine Mariano'yu kullanacak.

Orta alanda Donk'un yerine Fernando'ya dönecek olan başarılı teknik adam, hemen önünde ise Ndiaye'yi oynatacak.

Aslan'da ön tarafta Kasımpaşa maçında ağrıları oluşan Emre Akbaba'yı riske etmek istemeyen Terim'in Belhanda'yı oynatacağı öğrenildi. Kanatlarda ise sol tarafta Rodrigues sağda ise Sinan Gümüş sahaya sürülecek. Gol ayağı olarak da Eren sahaya çıkacak.

Fernandes'e dikkat!

Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Rus ekibi ayrıntılı olarak analiz edildi.

Hafta sonu Yardımcı Antrenör Hasan Şaş'ın da yakından mercek altına aldığı geçen sezonun Rusya şampiyonu her ne kadar bu sezona kötü başlasa da tehlikeli bir takım olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılar Rus temsilcisinde en kilit oyuncu olarak bir dönem Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes'i görürken, tecrübeli futbolcunun durdurulması halinda işlerinin kolaylaşacağını hesaplıyor.

Diğer taraftar yine orta sahada görev yapan ikizler Anton ve Aleksey Miranchuk'a dikkat etmeleri gerektiği noktasında birleşen sarı-kırmızılılar karşılarında disiplinli bir takımın kendilerini bekleyeceğini biliyor.

Fatih Terim ve ekibinin özellikle orta alanda üstünlüğü ele almak çalışmalar yaptığı belirtildi.

(Skorer)