Fatih Terim'li Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 3-1 yendi

Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin, 70. dakikada Maicon kaydetti. Göztepe'nin golünü ise 9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

Fatih Terim önderliğindeki ilk maçını kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarmayı başardı. Göztepe ise 30 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Göztepe ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısına takımını 2 değişiklikle çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının Igor Tudor yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ve Garry Rodrigues başlangıç kadrosunda yer buldu.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA PENALTI VE GÖZTEPE'NİN GOLÜ

Galatasaray, taraftarının da desteğiyle maça daha hızlı ve istekli başlayan taraf oldu ancak maçtaki ilk gol Göztepe'den geldi. 8. dakikada gelişen Göztepe atağında Castro ceza sahasında topla buluştu. Castro, topu çektikten sonra Brezilyalı Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Muslera hakeme itirazlarından dolayı bir de sarı kart gördü. Penaltı için topun başına Jahovic geçti. Jahovic, penaltıyı gole çevirdi ve Göztepe 8. dakikada Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, beraberlik için rakip alanda pozisyon ararken, savunmanın hatasında top Fernando Reges'e geldi. Fernando, pasını ceza sahasındaki Gomis'e gönderdi. 11. dakikada Bafetimbi Gomis, yerden vuruşu gerçekleştirdi ve kaleci Beto topu çelmeyi başardı.

GALATASARAY'IN BASKISI GOLÜ GETİRDİ! RODRIUES SAHNEYE ÇIKTI

Baskısını arttıran Galatasaray'da Garry Rodrigues sol kanatta topla buluştu. Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile üst üste iki verkaç yaptı ve ceza sahasına girdi. 19. dakikada Rodrigues kaleci Beto ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle Göztepe karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra da rakip alanda pozisyon arayan Galatasaray'da yine Rodrigues topla buluştu. Ceza sahasının sol köşesinde topu çeken Rodrigues, ayağının içiyle vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğin yanından az farkla auta gitti.

Mücadelenin 28. dakikasında Ndiaye topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve pasını Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues de penaltı noktası yakınlarındaki Gomis'e pasını verdi. Gomis'in yerden şutunda kaleci Beto bir kez daha gole izin vermedi.

GALATASARAY'A İKİ KÖTÜ HABER! BİR CEZALI, BİR SAKAT

Karşılaşmanın 34. dakikasında gelişen Göztepe hücumunda Maicon'un rakibine yaptığı müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Brezilyalı oyuncu bu pozisyonda bir de sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Garry Rodrigues topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sakatlanan Garry Rodrigues kenrara gelirken 41. dakikada oyuna Yasin Öztekin girdi. Bu pozisyon sonrası Rodrigues kulübeye giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

İkinci yarının kalan süresinde başka gol olmadı ve Galatasaray ile Göztepe arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.

SAĞ KANATTAN ÜST ÜSTE HÜCUMLAR VE GOL YASİN'DEN...

Galatasaray, ikinci yarıya daha hızlı ve hareketli başladı. 49. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Belhanda'nın ortasında Gomis'in kale önünde kafa ile vuruşunda top dışarıya gitti ancak hakem öncesinde ofsayt kararı verdi.

52. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına yerden gönderdiği topa Sofiane Feghouli hareketlendi. Feghouli ceza sahasına girdikten sonra yerden topu ortaladı. Gomis'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

Sarı-kırmızılı takım yine sağ kanattan etkili bir hücum gerçekleştirdi. Feghouli sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluştu. Cezayirli oyuncu penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. Yüksek topa Yasin Öztekin çok iyi yükseldi ve Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gtti. 53. dakikada Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 58. dakikasında Yasin Öztekin, rakip alanda topla buluştu ve bir anda ceza sahasına doğru ilerledi. Yasin, ceza sahasına girdikten sonra Sabri'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Bu pozisyon sonrası yoğun penaltı itirazları yaşanırken, Galatasaray yedek kulübesindeki Koray Günter sarı kart gördü.

SAVUNMACI MAICON FRİKİKTE İŞ BAŞINDA! MÜTHİŞ GOL

69. dakikada gelişen Galatasaray atağında Gomis, ceza sahasının önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda faul düdüğünü çaldı. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Ndiaye ve Maicon geçti. Ndiaye topun üstünden atladıktan sonra Maicon yaptığı müthiş vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. 70. dakikada bu golle Galatasaray, Göztepe karşısında skoru 3-1'e getirirken, Brezilyalı oyuncu golü takla atarak kutladı.

Fatih Terim, 76. dakikada bir oyuncu değişikliğine gitti. Bu dahikada Galatasaray'da Belhanda alkışlar eşliğinde kenara gelirken oyuna Selçuk İnan girdi.

Göztepe, 77. dakikada sağ kanattan Jahovic ile geldi. Jahovic'in ortasına Scarione istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.

Mücadelenin 88. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede Fernando yerde kaldı. Sakatlanan Brezilyalı oyuncu sedye ile kenara gelirken Galatasaray'da oyuna Sinan Gümüş girdi.

Karşılaşmanın kalan süresinde her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.