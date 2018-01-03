Fatih Terim, Taffarel'in gelişiyle birlikte Muslera, Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünüyor
Taffarel'i yardımcısı olarak Florya'ya geri getirecek olan Fatih Terim, Muslera, Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünüyor.
Claudio Taffarel'in, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'a geri dönmesi en çok takımdaki Brezilyalı oyuncuları sevindirdi. Haftaya Belek'teki devre arası kampına katılacak olan Taffarel'in gelişinin, vatandaşları Maicon, Mariano ve Fernando'nun performansını artıracağını düşünen Terim, Uruguaylı kalecisi Muslera'nın da onunla eski günlerine döneceğini hesaplıyor. Brezilyalı kaleci antrenörü ayrıldığından beri performansı inişe geçen Muslera'nın, Tafo'yu dört gözle beklediği öğrenildi.
5 YIL BOYUNCA MUSLERA'YI ÇALIŞTIRDI
Galatasaray'da 2011-2016 yılları arasında kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, uzun bir dönem Muslera'yı çalıştırdı. Brezilyalı antrenörün sarı-kırmızılı ekipten ayrılığının, Muslera'nın performansına olumsuz yansıdığı yorumları yapılıyordu.
Sabah
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