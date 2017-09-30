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Fatih Terim, TFF 1. Lig'deki İstanbulspor - Adana Demirspor maçını izledi

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Adana Demirspor takımları arasında oynanan karşılaşmayı takip ediyor.

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sürpriz bir konuk da takip ediyor.

Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ve beraberindekilerle birlikte mücadeleyi statta izledi.

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