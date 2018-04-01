Fatih Terim: Trabzonspor maçında erken gol bulmamız çok önemli

Özellikle erken atılacak bir golün önemine dikkat çeken Terim, kazanmaları için bunun şart olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor’un artılarını-eksilerini futbolcularına anlatarak, “Bizi kesinlikle zor bir maç bekliyor. Rakip çok kaliteli bir takım. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Erken gol ise böyle maçlarda önemlidir. Golün gecikmesi rakibimizin direncini arttıracaktır” dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, oyuncularıyla yaptığı son görüşmede, Burak Yılmaz’ın savunma arkasına koşularına dikkat çekerken, Sosa’nın ara paslarının, Okay Yokuşlu’nun da duran toplarla tehlike yaratabileceğine vurgu yaptı. Sarı-kırmızılılar, dün akşam yaptıkları son antrenmanın ardından kampa girdi. (Milliyet)