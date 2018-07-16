Fatih Terim, üstünü çizdiği Tolga Ciğerci'nin menajeriyle görüşüp kararını iletti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'yle ilgili beklenen karar.
Fatih Terim geçtiğimiz sezon en kritik haftalarda faydalanamadığı ismin üstünü çizdi, menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. İşte detaylar…
Sarı kırmızılı yönetim, kulüp binasında görüştüğü menajer Özdoğan'dan Tolga'ya kulüp bulmasını ve önümüzdeki sezonki planlarında oyuncusuna yer olmadığını resmen tebliğ etti.
İSVİÇRE KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ
Tolga Ciğerci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından sakatlığı bahane gösterilerek İsviçre kampına götürülmemiş İstanbul'da bırakılmıştı.
IG TV'de açıklamalarda bulunan Fatih Terim orta saha oyuncularını sayarken Tolga Ciğerci'den bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.
(Futbolarena)
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