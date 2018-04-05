Fatih Terim, Valbuena hayranı çıktı

ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konunun Valbuena'ya geldiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının da Fransız oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı belirlendi.

SAVUNMA ZAAFLARI VAR AMA...

Terim'in, "Hücum bölgesinde çok hareketli ve her an tabelayı değiştirebilecek bir isim. Çabukluğu büyük bir silah. Savunma zaafları var ama takım içinde bu durum tolere edilebilir. Valbuena'nın bizde olmasını isterdim" diye konuştuğu ifade edildi.