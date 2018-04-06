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Fatih Terim videolu analizden Garry Rodrigues'in hatalarını gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim'in puan kaybına tahammülü yok. Terim'in, Rodriguez'i son toplarda uyardı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in prensi olan Garry Rodrigues, son Trabzonspor maçında top kaybı rekoru kırdı! 

VİDEOLU ANALİZ İZLETTİ

13 top kaptıran Rodrigues'i, sarı-kırmızılı teknik heyet özel analiz videosunda hatalarını tek tek göstererek uyardı. 

Rodrigues'ten final kısmında daha dikkatli olması istenirken, yıldız oyuncu Gençlerbirliği deplasmanında eski performansını izleteceğinin sözünü verdi.

(Sabah)

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